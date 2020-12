Chủ tịch TP.HCM: Không để cán bộ dung túng, tiếp tay tội phạm

Sáng 8-12, kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX đã diễn ra phiên chất vấn đối với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều hành của UBND TP.HCM



Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM

Quan tâm đến tệ nạn xã hội, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho biết hiện nay cử tri TP mong muốn lãnh đạo TP cần mạnh tay hơn nữa để kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán sử dụng ma tuý.

Bởi theo bà Nhung, những vụ án mà cơ quan chức năng đã phá trong thời gian gần đây cho thấy đang hình thành đường dây mua bán ma tuý lớn, số người nghiện ở địa bàn dân cư tăng lên hàng năm.

“Đây là vấn đề đáng lo ngại, tiềm ẩn tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen hình thành, có hành vi xâm hại tính mạng người dân” – bà Nhung nói.

Bên cạnh đó, bà Nhung cũng quan tâm vấn đề tội phạm không gian mạng, lừa đảo qua internet, điện thoại nhưng việc thông tin cho người dân còn hạn chế.

Ngoài ra, bà Nhung cũng cho rằng thời gian gần đây, Công an TP.HCM đang tập trung giải quyết các vụ tụ tập đông người, đua xe gây ảnh hưởng trật tự công cộng. Bà đề nghị tệ nạn này phải được dẹp tận gốc vì chúng gây ảnh hưởng đến hoạt động của người dân.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trả lời chất vấn. Ảnh: HOÀNG GIANG Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, khẳng định công tác giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có vai trò rất quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của TP. “TP.HCM bình yên thì nhà đầu tư mới bỏ tiền ra đầu tư” – ông Phong nói.

Theo ông Nguyễn Thành Phong , thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở TP có chiều hướng phức tạp. Lợi dụng dịch bệnh xuất hiện, các loại tội phạm nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản gia tăng, tội phạm ma tuý tiềm ẩn phức tạp, tội phạm tín dụng đen còn xảy ra nhiều gây phiền hà cho dân.

Riêng tội phạm ma tuý, từ năm 2016 đến nay, Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma tuý lớn. Cụ thể, tháng 4-2019, công an phát hiện vụ vận chuyển ma tuý từ Thái Lan qua Campuchia về Việt Nam với trên 1 tấn ma tuý. Tháng 4-2020 phát hiện vụ vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Bình Phước đến TP.HCM và thu 39 kg ma túy đá. Ông cũng khẳng định TP.HCM còn là nơi sản xuất ma tuý.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Phong, với sự chỉ đạo thường xuyên, Công an TP.HCM đã ra quân trấn áp tội phạm. Từ đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kì. “Đây là năm thứ sáu liên tiếp phạm pháp hình sự được kéo giảm” – ông Phong nói và cho biết thêm, dự báo năm 2021, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP còn tiềm ẩn phức tạp.

Từ đó, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết trong năm sau, TP sẽ tập trung hàng loạt giải pháp như: Kiện toàn nâng cao Ban Chỉ đạo 138; tăng cường kiểm tra giám sát làm rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu các cấp, chính quyền cơ quan đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Không để tình trạng thiếu trách nhiệm, bao che, dung túng và tiếp tay cho tội phạm" - ông Phong nói và cho biết TP sẽ triệt phá đường dây vận chuyển mua bán ma tuý, không để hình thành tụ điểm phức tạp. Đấu tranh hiệu quả tội phạm công nghệ cao; chuyển hoá địa bàn phức tạp, giáp ranh.

Ngoài ra, TP cũng sẽ phát huy vai trò nòng cốt của Công an, triển khai đề án nâng cao hiệu quả phòng chống ma tuý. Theo ông Phong, đây là một trong 49 đề án để thực hiện ba trương trình đột phá của TP.HCM.

Về nhiệm vụ trước mắt, TP.HCM sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo an ninh trật tự để cho người dân vui xuân đón Tết nguyên đán và các sự kiện chính trị lớn khác…