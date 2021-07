Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN THÀNH PHONG

Thưa toàn thể đồng bào, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố thân yêu của chúng ta đang trong giai đoạn rất khó khăn khi phải căng mình đối mặt với đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Với ý chí “chống dịch như chống giặc” cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân Thành phố đang ra sức chiến đấu với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, lãnh đạo Thành phố đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, toàn diện, mạnh mẽ, chủ động khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn Thành phố từ 0g ngày 09/7/2021 là một quyết định hết sức khó khăn, bởi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và nhất là đời sống của người dân, nhưng vì sức khỏe và tính mạng của Nhân dân Thành phố, buộc chúng ta phải chọn lựa và cùng nhau quyết tâm tận dụng "thời gian vàng" này để thực hiện các biện pháp kiềm chế, ngăn chặn sự lây lan, từng bước kiểm soát dịch bệnh; Thành phố đã kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố; đẩy mạnh các giải pháp phân phối, cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Trong những ngày qua, hàng triệu người dân Thành phố đã và đang ngày đêm vượt qua mọi gian khó, vất vả, hy sinh những lợi ích riêng tư xung phong vào cuộc chiến; trong đó, có sự chi viện, giúp sức, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến các địa phương trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Thành phố rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu, tấm lòng, sức người, sức của đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này; đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để Thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Qua 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, công tác phòng, chống dịch của Thành phố được Chính phủ và Bộ Y tế đánh giá là đang đi đúng hướng, đạt được một số kết quả nhất định. Đạt được kết quả đó chính nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng, hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhưng quan trọng hơn hết đó là sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân Thành phố đã chịu gian khó, chấp nhận sự bất tiện, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tuân thủ nghiêm 5K. Tuy nhiên, vẫn còn có lúc,

có nơi còn chủ quan, lơ là, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội; một số khu vực chưa cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, thiếu hàng hóa cục bộ, giá cả hàng hóa có tăng so với ngày thường; vẫn còn tình trạng đưa các thông tin sai sự thật, gây kích động, hoang mang dư luận xã hội làm cho người dân có lúc cảm thấy bất an, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch của Thành phố.

Để khắc phục các hạn chế trên, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều giải pháp như: (1) Thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm để hạn chế lây lan và kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng; (2) Thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg, siết chặt quản lý, đồng thời quan tâm, động viên, chia sẻ, ổn định tâm lý người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly và bảo vệ, giữ vững, mở rộng các khu vực "vùng xanh" an toàn trên bản đồ COVID-19; (3) Phân cấp, phân tầng điều trị F0, cách ly F1 phù hợp để tập trung điều trị các F0 nặng, giảm tử vong; (4) Chuẩn bị các kịch bản, huy động các cơ sở y tế y tế tư nhân, tăng cường năng lực y tế điều trị, để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống; (5) Chuẩn bị kế hoạch tiêm vacxin an toàn, trước mắt đợt 5 sẽ tập trung ưu tiên vào các đối tượng yếu thế, người cao tuổi, người có bệnh nền, người nghèo, diện chính sách, có công, người kinh doanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu,… phấn đấu Quý I năm 2022 có 2/3 người dân Thành phố sẽ được tiêm vacxin; (6) Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân rộng các gian hàng 0 đồng, phiên chợ nghĩa tình,…, khi khó khăn người dân có thể liên hệ đường dây nóng qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của địa phương để được hỗ trợ; (7) Đảm bảo phân phối hàng hóa bằng nhiều phương thức như mua hàng trực tuyến, từng bước mở lại chợ truyền thống có kiểm soát và giãn cách, tăng cường lực lượng vận chuyển và các chuyến xe bán hàng lưu động, phối hợp các địa phương đảm bảo lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa, thường xuyên kiểm soát giá cả ổn định; (8) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Bên cạnh đó, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các tỉnh, thành phía Nam thực hiện nghiêm, hiệu quả quy định giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021, sớm phục hồi và phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Để có thể ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh, sớm đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, vì sức khỏe của Nhân dân, vì sự phát triển của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu của chúng ta, thay mặt Đảng bộ và Chính quyền Thành phố, Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục ủng hộ, tin tưởng, cảm thông, chia sẻ cùng Thành phố, quyết tâm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, đặc biệt là trong khu vực cách ly, phong tỏa, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng; chúng ta cùng chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt và một số bất tiện, khó khăn hơn so với điều kiện bình thường để Thành phố có thể ổn định, phát triển bền vững; đồng thời phát huy cao nhất tinh thần nghĩa tình, những nghĩa cử cao đẹp, tương thân tương ái, san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Hơn bao giờ hết, Thành phố đang rất cần và trao trọn niềm tin cho đồng bào, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân Thành phố. Tôi tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đem lại sự bình an, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân Thành phố.

Trân trọng./.