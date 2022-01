Sáng 18-1, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2022.



Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết trong đại dịch COVID-19 lần thứ 4, PC08 đã tham mưu Công an TP triển khai bố trí 51 chốt trạm kiểm soát giáp ranh TP và 280 chốt trạm kiểm soát khu vực nội bộ TP.

Trong đó, riêng 12 chốt trạm kiểm soát cấp TP đã kiểm soát hơn 4 triệu lượt xe, trên 5 triệu người, lập biên bản 152 trường hợp vi phạm. PC08 cũng thẩm định tham mưu việc cấp phát 121.139 giấy đi đường cho các nhóm đối tượng, xử lý trên 34.000 trường hợp vi phạm không chấp hành chỉ thị 16.

“Sau khi TP trở lại trạng thái bình thường mới, Phòng PC08 đã tạo điều kiện và ghi nhận có khoảng 134.000 người dân từ tỉnh khác vào TP.HCM làm việc hoặc về nhà, 190.000 người dân tạm trú tại TP.HCM về tỉnh khác và 214.000 người dân tử tỉnh quá cảnh qua TP.HCM để đi về tỉnh khác” – Thượng tá Dương thông tin.

Theo Thượng tá Dương, trong năm 2021, trên địa bàn TP xảy ra 56 vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, so với cùng kì giảm 27 vụ.

Trong đó, PC08 đã kịp thời phát hiện và xử lý 35 vụ với 153 trường hợp vi phạm. Đặc biệt, Phòng PC08 đã phối hợp với C08, PC02, Công an TP Thủ Đức, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn khởi tố 3 vụ, 21 đối tượng gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Về tai nạn giao thông (TNGT), CSGT TP đã kéo giảm 1.160 vụ, giảm 87 người chết, 998 người vị thương so với cùng kì năm 2020.



Lực lượng CSGT, TTGT ra quân thực hiện năm an toàn giao thông TP.HCM 2022. Ảnh: LÊ THOA

Về ùn tắc giao thông (UTGT), Thượng tá Nguyễn Đình Dương cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP không xảy ra UTGT, so với cùng kỳ là không tăng không giảm nhưng ghi nhận 7 vụ ùn ứ giao thông do người dân về quê dịp Lễ, Tết, xe đầu kéo chết máy, lập chốt dịch và xe ô tô đâm vào giải phân cách.

Trưởng phòng PC08 cho biết trong năm CSGT TP đã kiểm tra trên 550.000 trường hợp vi phạm giao thông, nộp kho bạc trên 327 tỉ đồng, tước trên 43.000 bằng lái xe, tạm giữ 61.000 phương tiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, nhìn nhận TP.HCM đã kéo giảm TNGT trên cả ba mặt trong 5 năm liên tục chứ không chỉ riêng năm 2020-2021. Tuy nhiên năm 2021 đã giảm sâu, có một phần nguyên nhân khách quan là do dịch COVID-19 nên chuyện đi lại ít hơn, vận chuyển có phần giảm đi. Do đó các ngành cần đánh giá lại việc này để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Ông Phan Văn Mãi đã đánh giá cao sự tham gia của các lực lượng thuộc ngành giao thông trong công tác phòng chống dịch với tinh thần lăn xả.

“Nếu các đồng chí không tham gia trực tiếp tích cực như thế thì chắc chắn việc đi lại của bà con, việc lưu thông hàng hoá, phương tiện sẽ khó khăn hơn, chuyện khan hiếm hàng hoá phục vụ bà con TP cũng sẽ gay gắt hơn. Nếu không giải quyết được việc cho shipper lưu thông trở lại kịp thời thì tình hình cung ứng hàng hoá cho người dân TP cũng còn khó khăn hơn nhiều” – ông Mãi chia sẻ.

Sang năm 2022, ông Mãi yêu cầu ngành giao thông và các ngành chức năng phải tiếp tục đảm bảo an toàn phòng dịch, tiếp tục hoàn thiện các bộ tiêu chí, khung pháp lý. Từ đó, làm cho hoạt động lưu thông hành khách, hàng hoá, phương tiện được bình thường; vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đóng góp nhiều cho nhiệm vụ phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế TP.

Đáng chú ý, Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh đến trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của lực lượng chức năng. Theo ông Mãi, nói ra có thể đụng chạm đến phần lớn cán bộ đang làm tốt nhưng vẫn phải nhắc nhở cán bộ trong lúc thực thi công vụ phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương. “Tránh những việc nhũng nhiễu, tiêu cực, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng chúng ta” – ông Mãi nói và nhìn nhận số cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, gương tốt là đa số nhưng cũng còn một bộ phận cần được chấn chỉnh, giáo dục trong lực lượng thường xuyên.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị sự phối hợp giữa các lực lượng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông tốt hơn. “Từng địa điểm cần có quy định có bao nhiêu lực lượng, không khéo đông mà không hiệu quả, lại còn chồng chéo” – ông nói thêm.

Có nhiều xe dán logo Đường Việt đi trong TP.HCM Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hoá TP.HCM, nhìn nhận vừa qua lực lượng chức năng đã tăng cường xử phạt việc phương tiện vận chuyển quá tải, có trường hợp phạt hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi này vẫn diễn ra trong nội quận, liên quận, liên tỉnh, tuỳ mức độ và tuỳ nơi. Theo ông Chánh việc này là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông, hư hỏng cầu đường và cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Ông Chánh cho biết qua thống kê có hàng ngàn chiếc logo Đường Việt tham gia giao thông trong phạm vi TP. Ông đề nghị cơ quan chức năng có theo dõi, xử lý, tránh gây bức xúc xúc trong doanh nghiệp và xã hội. Ông Chánh cũng kiến nghị TP nên có nghiên cứu có bãi đậu xe công cộng, mở rộng quy hoạch đất làm đường giao thông. Bởi theo ông Chánh, đất dành cho giao thông của TP còn ít trong khi đó có việc lấn chiếm lòng lề đường buôn bán làm mất an toàn giao thông. Bãi đậu xe không đủ, các doanh nghiệp đậu ngoài đường dẫn đến nhiều vấn đề vi phạm giao thông, mất an toàn…