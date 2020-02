Chủ tịch UBND TP.HCM: Tập trung làm việc ngay sau tết

Cần rút kinh nghiệm vụ đánh bạc ở Củ Chi

Theo ông Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trong dịp tết Nguyên đán Công an TP đã tăng cường lực lượng ra quân trấn áp các loại tội phạm. Từ đó tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra khủng bố, phá hoại gây mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm so với năm ngoái.

Ông Hưng cho biết thêm: “Dịp tết năm nay phạm pháp hình sự và đốt pháo trái phép tăng so với 2019. Tệ nạn cờ bạc trong dịp tết do được chỉ đạo xử lý quyết liệt và thường xuyên tuyên truyền cho người dân nên chỉ xảy ra một số vụ cờ bạc nhỏ lẻ trong khu dân cư và trên lề đường. Công an địa phương đã nhắc nhở, giải tán và xử phạt”.

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng vẫn xảy ra một số hoạt động không lành mạnh trong dịp tết ở một số quận, huyện, trong đó có việc tổ chức đá gà, đánh bạc. “Công an TP.HCM báo cáo đã hạn chế nhưng có một vụ việc xảy ra ở Củ Chi là chúng ta cần rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc” - ông Nhân nói và đề nghị lãnh đạo các quận, huyện tổ chức rà soát ngay các địa điểm có nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự như ở Củ Chi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị người đứng đầu các quận, huyện rà soát nạn cho vay lãi nặng, xã hội đen. Ông Nhân cho biết trong tháng 3-2020, TP.HCM sẽ có hội nghị chuyên đề sâu đánh giá tình hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là tình trạng cho vay lãi nặng.

Các đơn vị sở, ngành, quận, huyện cần tăng cường tiếp xúc đối thoại, không để xảy ra các điểm nóng tập trung đông người về khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM NGUYỄN THÀNH PHONG