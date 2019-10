Chưa xác định 14 thi thể trong container là người quê Nghệ An

“Hôm nay, chúng tôi đã tiếp nhận thêm 9 gia đình trình báo người thân đi Anh mất tích từ ngày 22 và 23-10 đến nay chưa liên lạc được. Trong đó, ở huyện Diễn Châu có 6 lao động đi Anh đang mất liên lạc, một người quê ở huyện Nghi Lộc, 2 người quê thị xã Cửa Lò" - Chiều 29-10, Ông Nguvễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết như trên.

Cũng theo ông Dương, đối với lao động quê huyện Yên Thành thì sở chưa nhận được danh sách từ cán bộ huyện.



Nhiều gia đình ở huyện Yên Thành đang lo lắng khi con, em của họ mất liên lạc khi đang trên đường sang Anh.

Trước câu hỏi "Có thông tin là đã xác nhận 14 thi thể trong container ở Anh là lao động người Nghệ An?”, ông Dương trả lời chưa nắm được thông tin này.

"Theo như ý kiến Phó Thủ tướng- Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trả lời phỏng vấn báo chí thì hiện nay chưa nhận được thông tin gì cả. Quá trình điều tra ở cảnh sát Anh thì họ đã trao đổi trên truyền hình là công tác nhận dạng 39 thi thể là quốc tịch nào, thân nhân ra sao thì họ cần phải có thời gian, họ không chỉ thông qua nhận dạng khuôn mặt mà phải thông qua AND, sinh trắc học

Cho nên để xác định danh tính, quốc tịch nạn nhân phải mất một thời gian. Về phía cơ quan Sở Ngoại vụ chúng tôi chưa nhận được thông tin này” - ông nói.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trả lời báo chí cho biết chưa nhận được thông tin 14 thi thể trong container ở Anh là lao động người Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã cho cán bộ đến từng hộ dân có trình báo con em mất liên lạc trên đường sang Anh để thu thập thông tin và lấy mẫu vân tay của những người mất liên lạc đang lưu hồ sơ ở quê nhà, sau đó gửi cho Bộ Công an chuyển sang Anh.