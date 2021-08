Hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để “bình thường mới”? . Nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có những doanh nghiệp lớn, gần đây bày tỏ khó khăn khi TP phải giãn cách kéo dài. Cần phải làm gì để họ an tâm thời gian tới? + Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì cũng cần được TP quan tâm và hỗ trợ những lúc dịch dã như thế này. Trước tiên, như TP đang triển khai chính là ưu tiên vaccine cho công nhân, người lao động để họ được an toàn khi mở cửa trở lại. Song song đó, ở cấp Trung ương, các gói ngân sách cứu trợ, như miễn giảm thuế, đảm bảo thanh khoản cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay… phải được thúc đẩy mạnh hơn. Hồi đầu tháng 8, Bộ Tài chính cho biết sẽ trình một gói chính sách hỗ trợ mới trị giá hơn 20.000 tỷ đồng về chính sách thuế để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thông qua, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, tiền chậm nộp thuế... Tôi nghĩ gói hỗ trợ này về tổng thể vẫn khiêm tốn, và thậm chí là nhỏ hơn so với các gói vào năm ngoái khi Việt Nam ít chịu tác động bởi đại dịch hơn dù không gian tài khóa vẫn còn để tạo điều kiện cho người dân lẫn doanh nghiệp. Vì vậy, các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Loang An… cũng cần dựa vào ngân sách của mình để hỗ trợ thêm các doanh nghiệp, ví dụ hỗ trợ chi phí thực hiện “3 tại chỗ” như xét nghiệm, phụ cấp, ăn ở, sinh hoạt; hoặc bảo lãnh các khoản vay của doanh nghiệp.