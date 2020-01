Chuyển hồ sơ người tung hoang tin virus corona để xử lý

Ngày 29-1, trao đổi với PLO, Đại tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an TP Phan Thiết cho biết, sau khi mời làm việc lập biên bản, Công an Phan Thiết đã chuyển hồ sơ người tung hoang tin 6 người cấp cứu do virus corona lên Công an Bình Thuận để xử lý.



Công an Phan Thiết làm việc với bà Dung

Trước đó, ngày 28-1, BS Lê Văn Anh, Phó Giám đốc BV Đa khoa An Phước (Phan Thiết), đã ký văn bản gửi Sở TT&TT; Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị làm rõ thông tin sáu người Trung Quốc nhiễm virus corona đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo BS Anh, từ tối 27-1, trên một số tài khoản Facebook xuất hiện thông tin có người Trung Quốc vừa nhập viện cấp cứu tại BV An Phước do bị nhiễm virus corona.

Tuy nhiên BS Anh khẳng định trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý, bệnh viện không cấp cứu bệnh nhân nào người Trung Quốc.

“Chúng tôi đang thực hiện nghiêm ngặt theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, nếu có bệnh nhân nhiễm virus corona là phải cách ly và báo cáo ngay. Thông tin trên mạng xã hội hai ngày qua là hoang tin” - BS Anh nói. Cũng theo BS Anh, thông tin trên khiến nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện An Phước vô cùng hoang mang và lo lắng.

Ngay trong ngày 28-1, Công an TP Phan Thiết đã xác định thông tin thất thiệt nói trên xuất phát từ tài khoản Facebook “Dung Nguyễn” là của bà Nguyễn Thị Liên Dung (33 tuổi), người bán hàng online trú tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi có một số bạn bè vào đặt câu hỏi, chủ tài khoản này vẫn khẳng định thông tin trên là sự thật.



Tài khoảng Dung Nguyễn viết lời xin lỗi

Tuy nhiên, sau khi PLO phản ảnh thì thông tin nói trên đã được gỡ bỏ. Công an TP Phan Thiết đã triệu tập bà Dung đến làm việc. Bà Dung thừa nhận khi đi chúc Tết, nghe tin đồn rồi viết lên Facebook nội dung sai sự thật về sáu người bị nhiễm virus corona cấp cứu tại BV An Phước.



Sau khi làm việc với Công an TP Phan Thiết, bà Dung đã viết trên tài khoản Facebook của mình kèm theo hình chụp nội dung nội dung sai sự thật trước đó: “Tối 27-1, khoảng 20h tôi có đăng nội dung này, tuy nhiên nội dung này không đúng sự thật mong Bệnh viện An Phước và cộng đồng mạng bỏ qua cho tôi”.