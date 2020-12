Clip CSTT ở Đồng Nai bắt xe nhưng 'sếp can thiệp' là có cơ sở

Chiều 25-12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai, Đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin về liên quan đến "clip bắt xe vi phạm bị sếp can thiệp" xảy ra tại Đội CSGT công an huyện Trảng Bom.

Theo đại tá Nhân, khoảng 19 giờ ngày 14-12, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản facebook “Vũ Lực” đăng nội dung phản ánh có hành vi tiêu cực của chỉ huy Đội CSGT công an huyện Trảng Bom.

Ngay sáng hôm sau Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng Thanh tra Công an tỉnh tổ chức tổ xác minh kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh trên facebook. Ngay sau đó, tổ xác minh đã xác định những nội dung phản ánh trên facebook ban đầu là có cơ sở.

"Ban giám đốc đã chỉ đạo tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời tạm đình chỉ công tác một tháng đối với trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng Đội CSGT trật tự và Trung tá Ngô Thọ Khanh, Phó đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an huyện Trảng Bom", Đại tá Nhân nói thêm.



Hình ảnh CSTT đứng bên đường xử lý xe vi phạm nhưng "xe gửi sếp". Ảnh: Cắt clip.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định, hướng xử lý của lãnh đạo công an tỉnh xác định việc quản lý giáo dục cán bộ chiến sĩ, đặc biệt lĩnh vực giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới. Vì vậy Ban giám đốc sẽ xác minh vi phạm đến đâu xử lý đến đó, kể cả những lãnh đạo liên đới trách nhiệm chứ không chỉ riêng đối với 2 cán bô Mão và Khanh.

Như PLO thông tin, vào đêm ngày 4-12, nhiều đoạn clip vừa được lan truyền trên mạng, ghi lại âm thanh, hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom) yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lúc này tài xế đều xin được “gọi điện thoại” có nội dung: "đóng 2 bên 1 triệu và đã gửi mấy năm rồi"...

Lúc này người mặc đồ cảnh sát chặn xe nói: "Đã gửi anh M. thì gọi điện đi. Chúng tôi đi làm ở đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn một tháng là đi nghênh ngang, chạy ngoài đường loạn hết cả lên...".

Bước đầu khi các clip trên lan truyền trên mạng, Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với những người xuất hiện trong clip để làm rõ.