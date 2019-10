'Có cán bộ ra tòa nói như thể người ngoài hành tinh xuống vậy'

Đề nghị quan tâm đầu tư hơn cho hạ tầng ĐBSCL ĐB Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) băn khoăn khi đầu tư kết cấu hạ tầng cho đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế so với phát triển của vùng do chịu sự tác động của biến đổi khí hậu. Vị ĐB nói cử tri than phiền việc triển khai chậm làm cho nguy cơ tác động do biến đổi khí hậu còn phức tạp hơn nữa. Cử tri bức xúc về giao thông vận tải nhưng không giải quyết căn cơ, nhiều người nói chạy trên đường quốc lộ các tỉnh bạn đường bon bon, cứ thấy gặp ổ gà là biết vào Cần Thơ. Từ đó dẫn đến việc nơi xe chờ đường, nơi đường chờ xe, nơi giao thông cần nhưng không được đầu tư vì vậy cần quan tâm đến vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long.