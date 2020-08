Cô gái được giải cứu sau 9 năm bị bán sang Trung Quốc

Ngày 29-8, sau 9 năm bị bán sang Trung Quốc, chị Kha Thị Kim Dân (22 tuổi) đã được trở về đoàn tụ với gia đình ở bản Sơn Thành (xã Tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An).



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu được chị Kha Thị Kim Dân. Ảnh: Công an cung cấp.

Năm 2011, khi Kim Dân mới 13 tuổi đã bị nhóm người lừa, đưa sang Trung Quốc bán. May mắn, Kim Dân không bị bán vào nhà thổ, không bị bán làm vợ mà được một gia đình nông dân ở Trung Quốc mua về làm con. Kim Dân được nuôi, cho ăn học đầy đủ ở Trung Quốc.

Vừa qua, Kim Dân lên mạng xã hội đăng thông tin với những gì em còn nhớ được ở quê nhà để mong tìm được người thân. Thông tin tìm người thân của Kim Dân đã được nhiều người chia sẻ.

Anh Cụt Sĩ Ỏn, Công an viên ở bản Sơn Thành vô tình thấy nội dung và hình ảnh Kim Dân đau đáu tìm quê nhà, người thân nên đã báo cơ quan chức năng.



Chị Kha Thị Kim Dân được đưa về đến nhà trong vòng tay người thân. Ảnh: Công an cung cấp.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh, rồi liên hệ với các tổ chức tìm cách đưa Kim Dân về Việt Nam.

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, khi Kim Dân về đến địa phận Việt Nam được xét nghiệm và đưa đến điểm cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng. Sau 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe, kết quả xét nghiệm Kim Dân âm tính với SARS-CoV-2 và được đưa về quê nhà.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Tà Cạ trao trả Kim Dân cho bố mẹ cô là ông Kha Văn Chói và bà Xeo Thị Oanh.

Trở về nhà sau nhiều năm mất tích, Kim Dân và người thân ôm nhau khóc nức nở, vui mừng khi được đoàn tụ.

Hiện Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhóm người lừa, đưa Kim Dân bán sang Trung Quốc.