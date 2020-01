Cơ quan CSĐT Bộ Công an có Chánh văn phòng mới

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an, giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ông Hoành được bổ nhiệm để thay Trung tướng Trần Văn Vệ nghỉ hưu theo quy định.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành sinh năm 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Tên tuổi của ông cũng gắn liền với việc trực tiếp chỉ đạo phá vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ do hai cựu tướng công an bảo kê.