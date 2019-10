Công an Bến Tre có tân giám đốc

Ngày 6-10, tại Công an tỉnh Bến Tre, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an) chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cùng đến dự buổi lễ.

Theo Quyết định số 7679 của bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Hùng Minh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước) được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Đại tá Võ Hùng Minh sinh năm 1966, quê quán huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, Đại tá Võ Hùng Minh giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Võ Hùng Minh.

Phát biểu chúc mừng Đại tá Võ Hùng Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành mong muốn tân giám đốc Công an tỉnh Bến Tre luôn phấn đấu nỗ lực phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cương vị mới.



Bí thư Tỉnh ủy Bến tre Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng tân giám đốc công an tỉnh.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Tại buổi lễ, Đại tá Võ Hùng Minh bày tỏ sự vinh dự khi được bổ nhiệm làm giám đốc mới và hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng và ngành giao cho.