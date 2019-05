Công an Bình Phước có giám đốc mới

Ngày 27-5 tại Bình Phước đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Xuân Thắng. Ảnh: MINH NGỌC

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước kể từ ngày 22-5-2019.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Bùi Xuân Thắng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông cho rằng trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm hiện nay, công an tỉnh Bình Phước nói riêng và lực lượng Công an cả nước nói chung cần chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.



Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: MINH NGỌC

Cũng theo Thứ trưởng, trên cương vị mới, Đại tá Bùi Xuân Thắng cần phải làm tốt hơn nữa trong việc chỉ đạo đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đoàn kết, tinh nhuệ, hiện đại, đủ năng lực công tác, chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước nhận Quyết định về công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an. Ảnh: MINH NGỌC

Trước đó, ngày 4-5, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, nhận quyết định về công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an kể từ ngày 25-4-2019.

Đồng thời quyết định công bố hôm 4-5 cũng phân công Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phụ trách công an tỉnh Bình Phước cho đến khi có Giám đốc mới.