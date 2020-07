Công an Cần Thơ có 3 Phó giám đốc mới

Ngày 27-7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an TP Cần Thơ.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ (thứ 3 từ trái qua) cùng các phó giám đốc. Ảnh: HD

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ba Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Ba phó Giám đốc này gồm: Đại tá Vũ Thành Thức, Trưởng phòng Biên chế và chỉ tiêu đào tạo - Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an; Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ; Đại tá Hồ Trung Lập, Trưởng phòng An ninh đối nội Công an TP Cần Thơ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các tân Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ hứa sẽ khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, là trung tâm đoàn kết nội bộ và thật sự là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ noi theo.