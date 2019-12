Công an có kết quả giám định vụ kính biệt thự bị vỡ ở Cà Mau

Ngày 31-12, tin từ Cà Mau cho hay Công an huyện Trần Văn Thời đã nhận được kết luận giám định liên quan đến vụ vỡ tấm kính của một căn biệt thự trên địa bàn nghi bị trúng đạn. Công an đã có thông báo gửi ông Trần Văn Khắp - chủ căn biệt thự.



Tấm kinh bị vở nứt. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, Viện khoa học hình sự Bộ Công an nhận định, kính cường lực nhà ông Khắp vỡ là do tác động từ một đầu đạn bi hoặc đạn bắn chim. Nhiều khả năng là do người đi săn chim, thú lạc đạn.

Công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục truy tìm người đã bắn viên bạn này.

Như PLO đã thông tin, khoảng 12 giờ 45 phút trưa 14-12, một tấm kính cường lực ở cửa sổ, tầng 2 căn biệt thự 30 tỉ của ông Trần Văn Khắp, ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bị vỡ mắt lưới, kèm theo đó là một tiếng động lớn. Sau khi kiểm tra, gia đình ông nghi có người bắn tỉa hãm hại hoặc hù dọa nên báo Công an.



Ngôi biệt thự bị trúng đạn. Ảnh: TRẦN VŨ

Công an đã tìm kiếm vật tác động nhưng không thấy gì. Sau đó công an lập biên bản, lấy mẫu gửi Viện khoa học hình sự Bộ Công an nhờ hỗ trợ tìm nguyên nhân gây vỡ kính.

Qua trình truy tìm tác nhân gây vỡ kính, Công an huyện Trần Văn Thời đã mời 3 người hay bắn chim ở khu vực hỏi rõ nhưng họ đều không thừa nhận có liên quan.