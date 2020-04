Công an Đà Nẵng đi từng ngõ, gõ từng nhà tìm người nhập cảnh

Ngày 1-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đơn vị này sẽ dừng tất cả các thủ tục hành chính đến hết ngày 15-4. Trong các trường hợp cấp thiết cần giải quyết, do giám đốc Công an TP quyết định.



Công an cùng lực lượng y tế kiểm soát tại chốt ra vào TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Công an các quận, huyện tiếp tục thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đã nhập cảnh từ ngày 8-3 nhưng chưa áp dụng cách ly.

Các đơn vị lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại, sàng lọc, phối hợp với lực lượng y tế cách ly chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ngoài ra, cán bộ tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố ngoài việc kiểm tra y tế còn tăng cường thuyết phục người dân không ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Cần chú ý các phương tiện di chuyển từ vùng dịch.

Cùng ngày, ghi nhận tại những tuyến đường trung tâm thành phố rất thưa vắng người qua lại. Chỉ có chợ, siêu thị, các cửa hàng bán đồ dùng thiết yếu là có người đi mua sắm.

Các tuyến đường đi bộ ven sông Hàn như Bạch Đằng (quận Hải Châu), Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) chỉ có bóng dáng nhân viên vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh TP Đà Nẵng vắng người trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội:











Những tuyến phố thường ngày chen chúc người đi lại giờ thưa thớt. Ảnh: HẢI HIẾU







Hai bên bờ sông Hàn, nơi thu hút đông du khách giờ vắng lặng. Ảnh: HẢI HIẾU







Chợ Hàn, nơi chủ yếu bán đồ lưu niệm cho khách du lịch tại trung tâm TP, đã đóng cửa. Người dân muốn mua nhu yếu phẩm thì đến chợ Cồn cách đó vài trăm mét. Ảnh: HẢI HIẾU