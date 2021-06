Sáng 4-6, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ Công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo cấp phòng, quận.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì buổi lễ.



Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng (giữa) trao quyết định, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo đó, Thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự giữ chức vụ Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Thượng tá Phan Duy Thạch, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Trung tá Trần Văn Thọ, Đội Trưởng Đội Cảnh sát kinh tế (quận Thanh Khê) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an quận này.

Trung tá Hồ Thanh Bình, Đội trưởng Đội Thanh tra hành chính và chuyên ngành lên giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an TP Đà Nẵng.

Thiếu tá Lê Thanh Dương, Đội trưởng Đội Điều tra Phòng An ninh điều tra giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra.

Bộ nhiệm và điều động Trung tá Lê Trung Nhân, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Hòa Vang đến nhận và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Ma túy.

Trung tá Đỗ Thị Thu Nga, Đội trưởng Đội đăng ký quản lý vũ khí vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính đến nhận và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Chung chúc mừng các những cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này. Đồng thời, Phó giám đốc chỉ đạo những người được điều động, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.