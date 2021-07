Rạng sáng nay 25-7, Phòng CSGT – Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hoà Vang, Công an quận Liên Chiểu dẫn đường cho đoàn gồm: 74 xe máy, 137 người đi từ TP.HCM về các tỉnh phía Bắc.



Công an TP Đà Nẵng bàn giao đoàn xe máy cho tỉnh Thừa Thiên - Huế trên đỉnh đèo Hải Vân. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng CSGT cho hay, do đi dài ngày nên bà con rất mệt mỏi, lực lượng CSGT phải chia ra dẫn thành 5 tốp liên tục từ 2 giờ đến 5 giờ 30 sáng đưa bà con lên đến đỉnh đèo Hải Vân, giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế. Trong đó, có 3 xe bị hỏng máy đã được lực lượng CSGT trung chuyển.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã liên hệ với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để tiếp tục hỗ trợ bà con di chuyển qua địa phận tỉnh này. Hiện, lực lượng công an vẫn chốt trực trên đèo Hải Vân để tránh trường hợp người dân quay ngược vào TP mà không được kiểm soát.

Ngoài ra, do đoàn người di chuyển nhiều ngày nên rất đói và khát, các chiến sĩ công an đã tiếp tế nước uống, bánh mì cho người dân đảm bảo sức khỏe để tiếp tục hành trình.

Được biết, đây là đoàn người tự phát với số lượng rất lớn, di chuyển theo đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên.