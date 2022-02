Bộ Công an cho hay, từ ngày 7-2 đến 11-2, toàn quốc xảy ra bốn vụ chống người thi hành công vụ tại Điện Biên, Long An, Đồng Nai, Đắk Lắk; Năm vụ cướp tài sản tại Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương. Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện 239 vụ, điều tra, làm rõ 131 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tạm giữ 202 đối tượng.



Lực lượng Công an xã đã phát hiện 211 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật; bắt, xử lý 696 người (trong đó có 12 vụ trộm cắp tài sản, 138 vụ cờ bạc…).

Lực lượng công an đã vận động, thu 46 khẩu súng, 219 viên đạn, 31kg pháo nổ, 03 lựu đạn, 2,3kg thuốc nổ và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ…

Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai nguyên lãnh đạo tỉnh và 3 lãnh đạo sở của Bình Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trong khoảng thời gian trên, công an phối hợp với lực lượng chức năng ghi nhận, xử lý nhiều vụ nổi cộm về an toàn thực phẩm, tai nạn, ma túy, đánh bạc.

Về hàng hóa không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng TP Hà Nội bắt giữ ô tô tải đang đậu ở trước nhà số 7 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy chở 5 tấn nầm lợn, trứng non, lườn vịt do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lúc rạng sáng ngày 9-2, tại đường liên xã thuộc địa phận làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn ô tô tải rơi xuống vực làm 6 người tử vong, 3 người bị thương.

Cũng trong ngày 9-2, trên Quốc lộ 4D thuộc địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang Sùng A Lù đang chở 21 bánh heroin đi giao cho người khác để lấy tiền công 60 triệu đồng.

Về tội phạm cờ bạc, ngày 7-2, Công an tỉnh Tây Ninh vây căn nhà của Lê Thị T. (ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), bắt giữ 72 người đánh bạc cùng 292 triệu đồng tiền tang vật.