Công an Đồng Nai: Nhiều lãnh đạo cấp trưởng điều làm phó phòng

Tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Cục tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định điều động sáu lãnh đạo mang hàm đại tá, thượng tá về nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, đại tá Cao Hữu Nguyên- Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch và đại tá Ngô Quang Tuấn - Trưởng Công an TP Long Khánh được điều động về nhận công tác tại Phòng tham mưu tổng hợp và cùng giữ chức Phó phòng.

Đại tá Dương Thanh Hải- Trưởng Công an huyện Long Thành và thượng tá Phan Trọng Lộc - Trưởng Công an huyện Xuân Lộc về giữ chức vụ Phó phòng công tác Đảng và công tác chính trị.

Điều động thượng tá Nguyễn Văn Ba- Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thượng tá Đào Tuấn Anh - giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai.