Công an Đồng Nai quyết làm trong sạch cán bộ

Hơn một tháng sau khi về nhậm chức giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn đã “mạnh tay” xử lý những tồn tại trong công tác cán bộ.



Đã có hàng trăm quyết định điều chuyển cán bộ theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu theo chủ trương chung của Bộ Công an, đồng thời xử lý mạnh tay với cán bộ sai phạm.

“Dọn” các tồn tại trong ngành

Đại tá Văn điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí, sắp xếp cán bộ, chiến sĩ đúng người, đúng việc, đúng chuyên ngành đào tạo. Ngày 6-1 ông ký quyết định điều động 53 cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ đang công tác tại các đội, trạm nghiệp vụ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đến nhận công tác tại Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của công an các huyện và TP Long Khánh.

Trước đó, liên quan việc hai CSGT tố cáo chỉ huy Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT) can thiệp việc xử lý xe quá tải, Đại tá Văn ra quyết định tạm đình chỉ công tác 60 ngày đối với Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1, thuộc Phòng CSGT.

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, hai CSGT nói trên tạm thời về Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh làm việc chờ kết luận thanh tra. lãnh đạo công an tỉnh này cho hay sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành và pháp luật nếu xác định có vi phạm.

Cuối tháng 11-2019, chỉ sau 20 ngày nhậm chức giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Văn đã ký quyết định điều chuyển công tác ba sĩ quan cấp tá đang là lãnh đạo các đội cảnh sát 113, cảnh sát trật tự về Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Ba sĩ quan trên liên quan đến vụ xô xát trong quán nhậu rồi xảy ra vụ án gây rối trật tự công cộng hồi tháng 6-2019 gây bức xúc trong dư luận.



Công an Đồng Nai tiếp tục tinh gọn bộ máy, điều động cán bộ, chiến sĩ. Trong ảnh: Đại tá Vũ Hồng Văn (ảnh nhỏ) tại buổi lễ Công an Đồng Nai làm lễ ra quân trấn áp tội phạm ngày 17-12-2019. Ảnh: VH

Quyết làm trong sạch nội bộ

Trong buổi phát động tấn công trấn áp tội phạm vào ngày 16-12-2019, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh kiên quyết, kiên trì và quyết tâm làm trong sạch nội bộ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực “nhạy cảm”, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo của tân giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Vũ Hồng Văn, lực lượng đã triệt phá nhiều băng nhóm, nhiều tụ điểm phức tạp, điều này được Đảng và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo niềm tin lớn trong quần chúng nhân dân. Ông TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực

Ban Bí thư, phát biểu ngày 7-1

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh phải quyết tâm xử lý nhiều vấn đề tồn tại về công tác cán bộ từ những năm trước, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. “Qua đó ngăn chặn, đẩy lùi được các tồn tại, tiêu cực kéo dài, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ thi đua, phấn đấu lập nhiều thành tích, chiến công trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm” - chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói.

Cũng liên quan đến lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, chiều 7-1, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ghi nhận những nỗ lực khắc phục, thể hiện quyết tâm lấy lại hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Ông cũng đánh giá cao sự thay đổi trong công tác cán bộ, đây là bước đầu trong kế hoạch của ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nhằm bố trí lại lực lượng, tăng cường công an chính quy cho cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Đồng Nai là cần tập trung đồng bộ các giải pháp để triệt phá các băng nhóm tội phạm, lập lại trật tự kỷ cương. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, làm tốt các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về lực lượng công an, tạo sự đồng tình, ủng hộ và được quần chúng nhân dân tin yêu.