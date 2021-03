Công an làm việc với nhóm bảo kê bến cóc ga Sóng Thần

Ngày 4-3, ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải thông tin phản ánh về tình trạng nhóm người tổ chức biến cây xăng thành bến cóc để thu tiền bến bãi, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng xử lý.





Lãnh đạo TP Dĩ An chỉ đạo xử lý nghiêm

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, cho biết ngay sau khi báo đăng, ông đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm.

Cũng theo ông Bảy, trước đây TP Dĩ An đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm các sự việc tương tự. Thời gian gần đây chưa nghe người dân phản ánh tình trạng này.

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an tìm hiểu và vào cuộc xử lý nghiêm việc này, không thể để tình trạng này tồn tại” - ông Bảy nói.

Còn lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho hay là ngay sau khi nhận được chỉ đạo, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, CSGT và Công an phường An Bình điều tra, xử lý nghiêm theo thông tin mà báo phản ánh.

Ghi nhận của chúng tôi, sáng 4-3, sau khi báo đăng tải, khu vực vắng bóng nhóm người bảo kê ở cây xăng.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An đã mời làm việc, lấy lời khai, lập hồ sơ với Nguyễn Thanh Hoài (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lâm (48 tuổi, quê An Giang) để làm rõ về việc tổ chức biến cây xăng thành bến cóc, thu tiền.

Đây là hai trong nhóm người túc trực ở cây xăng trước ga Sóng Thần, TP Dĩ An, Bình Dương tổ chức căng dây, làm nơi đón trả khách cho xe chạy đường dài tuyến Bắc - Nam để thu tiền bến bãi mà chúng tôi đã phản ánh.

Một số người còn lại trong nhóm này sau khi biết thông tin đã đi khỏi nơi tạm trú. Công an tiếp tục truy xét, làm rõ.

Trong chiều cùng ngày, CSGT và trật tự Công an TP Dĩ An đã xử lý nhiều trường hợp xe khách đón trả khách tại cây xăng ga Sóng Thần.

Có vài xe khách vào cây xăng đón trả khách. Khi phát hiện, CSGT và cảnh sát trật tự ngay lập tức có mặt xử lý. Công an giải tán người dân tụ tập chờ xe và yêu cầu tài xế xe khách xuất trình giấy tờ để kiểm tra, lập biên bản về hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định.

Sau khi thấy lực lượng công an tăng cường tuần tra, những xe khách khác đều không ghé vào “đổ xăng” như trước.



Nguyễn Thanh Hoài (phải) và Nguyễn Văn Lâm bị công an mời làm việc.

Sự việc đã xảy ra cả năm nay!



Chúng tôi liên hệ với đại diện trạm xăng dầu ga Sóng Thần đặt câu hỏi: Một số người giăng dây tại khu vực trước cây xăng để làm bến cóc, thu tiền bến bãi có phải là chủ trương của quản lý cây xăng không? Người này phủ nhận, nói: “Đây không phải là chủ trương của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có bán xăng chứ không làm cái đấy”.

Vị đại diện cây xăng thừa nhận các nhà xe tự phát thêm điểm đón trả khách ở cây xăng của mình. “Điều này khiến những người đó lợi dụng việc đó để thu tiền bến bãi chứ cây xăng không có chủ trương đó” - vị này khẳng định.

Về việc nhóm người dùng còi, gậy để đuổi người dân, làm náo loạn khu vực trước cây xăng thì vị này cho hay là không có bảo vệ cây xăng. “Với những thành phần bên ngoài xã hội này, chúng tôi cũng không muốn gây sự, không dám can thiệp”.

Vị này cũng thông tin thêm: “Đất là đất của cây xăng, họ cũng không dám gây cản trở việc kinh doanh xăng dầu. Riêng việc họ tự phát làm bến xe hay thu tiền thì chúng tôi không ngăn cản được”.

Đại diện trạm xăng dầu cũng cho biết thực tế nhóm người giăng dây, tổ chức thu tiền bến bãi xe khách đã xuất hiện chừng một năm nay, trạm xăng không báo công an hay chính quyền, mặc dù có gây những ảnh hưởng nhất định.

“Xuất phát từ việc gần cây xăng có một chỗ rửa xe, từ việc một số xe khách có nhu cầu vừa rửa xe vừa đón trả khách nên những người này đã lợi dụng việc này để tổ chức thành nơi đón trả, thu tiền bến bãi. Chúng tôi chỉ có nhắc nhẹ là làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh xăng dầu của cây xăng chứ cũng không dám làm gì vì chuyện này rất phức tạp” - người này tiếp.

“Đây là khu vực giáp ranh giữa TP Thủ Đức và Bình Dương nên có xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự như trộm cắp, cướp giật… Việc xô xát là có đấy nhưng không xác định là do thu tiền bến bãi hay là do chuyện gì. Vì nhà xe họ cũng ngại, không dám dây dưa với tụi này. Riêng lực lượng CSGT hay trật tự giao thông cũng không thấy xử lý gì” - người này thông tin.