Công an nêu sai phạm về gói thầu mua máy photo ở Ninh Thuận

Ngày 15-7, nguồn tin của chúng tôi cho biết, Đại tá Huỳnh Cầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã ký báo cáo kết quả xác minh ban đầu gói thầu mua sắm trang thiết bị máy văn phòng năm 2018.

Đây là vụ việc mà PLO từng có bài viết phản ảnh về những khuất tất trong công tác đấu thầu, sau đó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu làm rõ.

Máy photocopy Sharp, một trong các thiết bị đưa ra đấu thầu.



Theo báo cáo của Công an Ninh Thuận, tháng 6-2018, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đấu thầu mua sắm trang thiết bị máy văn phòng. Tổng giá trị gói thầu gần 11,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn thu dịch vụ y tế và nguồn kinh phí các trường học.



Sau đó có sáu nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ văn phòng Nhân Huy - Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận; Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Nhật Tân; Công ty CP Phát triển công nghệ cao; Công ty TNHH Sao Nam Tiền Giang và Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nghệ Tin - Công ty TNHH Phú Lợi.

Năm nhà thầu sau đó đã bị loại và Liên danh Tân Nghệ Tin - Phú Lợi trúng thầu với giá hơn 10,6 tỉ bao gồm: máy tính để bàn CMS (393 bộ), máy tính xách tay HP (44 cái), máy in laser Canon (217 cái), máy photocopy Sharp (17 cái), máy photocopy Canon IR 2545w (21 cái) và máy photocopy Canon IR 2535w (7 cái).

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, tháng 7-2018, giám đốc Sở Tài chính ban hành quyết định thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gồm năm thành viên do ông Lê Văn Hải, Trưởng phòng quản lý giá công sản làm tổ trưởng và bà Hồ Uyên Sương, chuyên viên của phòng này làm tổ phó.

“Quá trình làm việc, xác định những người được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức đấu thầu đã vi phạm các nội dung cấm tại Điều 89 Luật Đấu thầu”, báo cáo của Công an Ninh Thuận cho biết.

Cụ thể, Tổ chấm thầu cũng là Tổ thẩm định và Tổ thẩm định với hai thành viên không có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Ngoài ra, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hưng Thịnh thực tế không thẩm định hồ sơ mời thầu nhưng Tổ thẩm định đã nhờ Công ty này đóng dấu để hợp thức hóa.

Theo hồ sơ mời thầu thì báo cáo tài chính phải được kiểm toán nhưng báo cáo tài chính của Liên danh Tân Nghệ Tin - Phú Lợi không kiểm toán vẫn được chấm trúng thầu.

Đáng lưu ý là khi mới chấm xong hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Tổ thẩm định đã tự ý gửi trả toàn bộ hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu không đạt thông qua đường bưu điện là trái quy định tại Nghị định 63/2014.

Đặc biệt, lúc đầu khi chấm thầu và thẩm định hồ sơ chào thầu có hai thành viên của Tổ thẩm định đã loại nhà thầu là Công ty Tân Nghệ Tin và Phú Lợi. Theo đó liên danh này không đáp ứng về mặt kỹ thuật; chào thầu thông số kỹ thuật máy in Canon LBP 214dw chỉ có độ phân giải 600x600 dpi trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu loại máy in này phải có độ phân giải 1200x1200 dpi.

Thế nhưng sau đó, Tổ trưởng Tổ thẩm định Lê Văn Hải đã triệu tập các thành viên họp và thông báo liên danh này đáp ứng về mặt kỹ thuật, yêu cầu các thành viên Tổ thẩm định ký vào báo cáo đánh giá hồ sơ để liên danh này trúng thầu!

Theo Biên bản nghiệm thu do các thành viên Tổ thẩm định và Liên danh Tân Nghệ Tin - Phú Lợi ký xác nhận thì 157 máy in Canon LBP 214dw có độ phân giải như hồ sơ dự thầu là 1200x1200dpi. Tuy nhiên, qua xác minh tại Chi cục Kiểm lâm và Bệnh viện tỉnh là những đơn vị sử dụng máy này thì toàn bộ chỉ có độ phân giải 600x600dpi.

Nghiêm trọng hơn, qua xác minh của Công an thì toàn bộ các thiết bị không phải do liên danh trúng thầu cung cấp mà lại là của một nhà thầu ở TP.HCM đã bị loại về mặt kỹ thuật do công ty này không thể hiện được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Theo Công an Ninh Thuận, để che đậy hành vi làm trái trong việc bảo kê cho nhà thầu “ruột” và loại các nhà thầu khác, ông Lê Văn Hải đã tự ý trả hồ sơ của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đây là hành vi mà Công an tỉnh Ninh Thuận đánh giá là nghiêm trọng vì trực tiếp gây ra tình trạng không có cơ sở xác định thiệt hại trong công tác đấu thầu.

Hiện chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Sở Tài chính kiểm tra, rà soát lại quá trình tổ chức triển khai thực hiện gói thầu, có văn bản báo cáo giải trình rõ nguyên nhân sai phạm và xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan và lãnh đạo Sở. Theo đó có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.