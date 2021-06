Thực hiện chỉ đạo từ Công an TP Thủ Đức, tất cả công an các phường trên địa bàn TP Thủ Đức đã ra thông báo tạm ngưng và thay đổi hình thức giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở công an phường.

Tại Công an phường Linh Xuân, ban chỉ huy Công an phường đã ra thông báo: “Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an phường Linh Xuân sẽ tạm ngưng việc giải quyết các thủ tục hành chính thông thường từ ngày 7-6 cho đến khi có thông báo mới. Các trường hợp thật sự cần thiết xin liên hệ Công an khu vực để được hướng dẫn”.



Thông báo của Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức

Theo lãnh đạo Công an phường Linh Xuân, Công an TP Thủ Đức cũng đã có văn bản hướng dẫn để tránh tụ tập đông người nơi trụ sở và ban chỉ huy công an phường cũng đã thông báo đến từng hộ dân về việc thay đổi hình thức giải quyết thủ tục hành chính này.

Theo Công an phường Hiệp Bình Phước, địa phương này cũng ra thông báo về thay đổi tạm thời hình thức giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo từ Công an TP Thủ Đức.

“Đối với người dân đến liên hệ công tác, tuỳ theo từng vụ việc, nếu không thật sự cần thiết chúng tôi sẽ hẹn lại khi dịch bệnh ổn hoặc sẽ tư vấn trực tuyến”-đại diện công an phường này nói.

Tại Công an phường Tam Bình, đơn vị cũng thông báo tạm ngưng công tác tiếp nhận công dân trực tiếp tại trụ sở, chỉ giải quyết những trường hợp cấp thiết. Đề nghị người dân tạm dời các thủ tục hành chính đến khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Công an phường Tam Bình cũng thông báo, đối với chủ nhà trọ, hộ cho thuê… khi có người đến lưu trú phải liên hệ cảnh sát khu vực để thông báo lưu trú theo quy định.