Ngày 28-8, tại trụ sở Công an quận 12, Công an quận đã phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường thành phố, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03, Công an TP.HCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 12 tổ chức Lễ xuất quân trao quà hỗ trợ các hộ dân thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



Công an quận 12 phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra quân trao quà cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Ảnh NN

Công an 11 phường đồng loạt xuất quân trao quà

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Giám đốc Công an TP.HCM với chủ đề “Lực lượng Công an TP.HCM – Lá chắn phòng chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và Kế hoạch của UBND quận về phát động phong trào thi đua cao điểm hỗ trợ an sinh xã hội trong giai đoạn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16.

Theo thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12, đến nay Công an Quận đã vận động, tổ chức trao 8.850 phần quà với tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng. Đồng thời, đã tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê đối với 15.000 phòng, tương đương 9,2 tỷ đồng.



Theo lãnh đạo Công an quận 12, Công an Quận đã vận động, tổ chức trao 8.850 phần quà với tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng. Đồng thời, đã tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê đối với 15.000 phòng, tương đương 9,2 tỷ đồng. Ảnh NT

Cũng theo lãnh đạo Công an quận 12, hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thiếu tiền phục vụ sinh hoạt và cần thuốc men.... Hơn lúc nào hết, sự giúp đỡ, chia sẽ với người dân lúc này là cấp thiết và ưu tiên hàng đầu để người dân an tâm phòng dịch, thực hiện nghiêm việc ai ở đâu thì ở yên đó.





Các phần quà gồm gạo, rau, nhu yếu phẩm được vận chuyển đến từng phường trên địa bàn quận 12. Ảnh NT

Ông Ngọc cũng kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng đồng lòng, chung sức lấy niềm vui và sức khỏe của người dân là mục đích trước tiên trong lúc này, cùng với chính quyền Quận 12 thực hiện bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

“Đề nghị mỗi CBCS quan tâm hơn nữa, chăm lo hơn nữa cho người dân bằng những hành động thiết thực; tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa quyết tâm vận động 100% chủ nhà cho thuê trọ mở rộng tấm lòng nhân ái thực hiện miễn, giảm tiền thuê trọ; hỗ trợ kịp thời, thường xuyên lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân... trên tinh thần “Khi dân khó, dân cần có Công an"” – ông Ngọc nhấn mạnh.

Công an TP.HCM đồng loạt ra quân

Theo thượng tá Lê Viết Tiệp – Trưởng Phòng PX03 Công an TP.HCM, thời gian giãn cách đã kéo dài ba tháng, dẫn đến việc một số bà con người lao động, người yếu thế gặp khó khăn trong cuộc sống.

Công an TP.HCM có kế hoạch triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đến công an các quận huyện, Công an TP Thủ Đức để thực hiện việc không để dân đói khi thực hiện giãn cách.



Công an quận 12 đồng loạt ra quân trao quà cho người dân khó khăn trên địa bàn. Ảnh NN

Công an TP. đã triển khai nhiều cuộc vận động, hỗ trợ người dân trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên vẫn không đủ vì nhu cầu của người dân rất nhiều.

Trong thời gian qua, Công an TP.HCM cũng đã tổ chức vận động được hơn 250 tấn gạo, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế… để ủng hộ cho tuyến đầu và nhân dân TP.

Đợt thứ hai này, kế hoạch của Công an TP.HCM triển khai, dự tính vận động khoảng 300 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế để hỗ trợ đơn vị tuyến đầu, người dân có hoàn cảnh khó khăn.



Thượng tá Lê Văn Ý Phố trưởng công an quận 12 trao quà cho người dân khu trọ phường An Phú Đông. Ảnh NN

“Phần quà phải đến được người dân khó khăn. Lực lượng công an khu vực phải rà soát, nắm tình hình, lên danh sách các hộ khó khăn, cần hỗ trợ gấp để chuyển phần quà kịp thời đến tay người dân. Qua đó làm tốt vận động vận động quần chúng, làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” – ông Tiệp nói.

Theo thượng tá Tiệp, Công an quận 12 là đơn vị đầu tiên mà Công an TP.HCM chọn để triển khai lễ ra quân. “Công an quận 12 đã làm rất tốt công tác này. Đã vận động kịp thời, nhiều nhà hảo tâm cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện” – trưởng Phòng PX03 nói.

Sau đó Công an TP.HCM cũng triển khai các lễ ra quân tại công an các huyện Nhà Bè, quận Bình Tân, Tp Thủ Đức… cho đến khi nào phủ kín với tinh thần hỗ trợ kịp thời, không để ai lại phía sau, không ai bị đói.

Hôm nay, Công an TP.HCM gửi đến công an quận 12 10 tấn gạo, 2.500 khẩu trang để thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu và hỗ trợ cho đồng bào khó khăn trên địa bàn.

Người dân cảm ơn sự quan tâm của công an

Công an quận 12 cũng vận động được hơn 20 tấn gạo và rất nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ cho người dân.

Trước đó, Công an 11 phường trên địa bàn quận 12 đã phối hợp với UBMTTQ phường rà soát, thẩm định đúng các những gia đình thuộc diện hộ nghèo, thuê trọ trên địa bàn và báo cáo về Công an quận để nhận hỗ trợ.



11 Công an phường trên địa bàn quận 12 cũng đồng loạt ra quân, đến tận nơi trao quà cho người dân khó khăn. Ảnh NT

Theo đó, mỗi phường sẽ có 260 suất hỗ trợ, riêng phường Hiệp Thành và phường Tân Chánh Hiệp, mỗi phường nhận 320 suất hỗ trợ.

Ngay sau lễ ra quân, Thượng tá Lê Viết Tiệp cũng trực tiếp xuống phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 để trao quà cho bà con trong con hẻm đường Tô Ký. Mỗi người dân khó khăn, ở trọ được hỗ trợ phần quà gồm gạo, rau, trứng…

Theo bà Nguyễn Thị Hằng (51 tuổi, thuê trọ ở phường Tân Chánh Hiệp) thời gian vừa qua, giãn cách xã hội đã gặp không ít khó khăn.



Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng PX03, Công an TP.HCM cùng tổ công tác trao quà tận tay người dân phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Ảnh NT

“Tôi phải nghỉ việc bán rau trong khi vẫn phải nuôi con nên cuộc sống khó khăn, vất vả. Tôi cũng bị ung thư mà từ trước nay chưa nhận được hỗ trợ gì, giờ rất mừng, vui vì được nhà nước, công an động viên” – bà Hằng nói.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Tổ trưởng tổ 6, KP 5, phường Tân Chánh Hiệp cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương cũng như sự quan tâm của Công an TP.HCM.

“Đây là tình cảm đầy ý nghĩa của Công an TP.HCM trong mùa dịch này. Vừa qua, bản thân tôi cũng như khu phố, mặt trận, phụ nữ… cũng chủ động đi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho những bà con khó khăn. Ai khó khăn thì chúng tôi hỗ trợ trước để bà con cùng vượt qua thời gian giãn cách” – bà Hạnh nói.