Công an Tân Bình cảnh báo thủ đoạn của tín dụng đen

Theo báo cáo của Bộ Công an, các đường dây tín dụng đen vẫn lách luật hoạt động và gây ra nhiều vụ việc phức tạp. Ngoài hoạt động cho vay nặng lãi truyền thống, hoạt động cho vay trực tuyến có sự tham gia của người nước ngoài sử dụng website, ứng dụng điện thoại di động (app) để tiếp cận, quảng cáo cho vay. Số tiền vay có thể từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Tín dụng đen đã biến tướng về lãi suất bằng cách thu các khoản phí dịch vụ, nếu cộng cả tiền lãi suất và phí, có thể lên đến 1.400%/năm. Thống kê của Bộ Công an, từ 15-4-2019 đến 15-2020, Bộ đã tiếp nhận tin báo, phát hiện 1.152 vụ, 2.423 người liên quan đến tín dụng đen. Qua đó đã khởi tố 602 vụ, 1.427 bị can.