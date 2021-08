Chiều 30-8, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn TP.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Hoàng Đình Thạch, Phó Trưởng Công an quận 7, cho biết vụ việc người đàn ông xưng là Ban Chỉ đạo quận 7 xảy ra lúc 16 giờ ngày 29-8, tại một siêu thị ở phường Tân Phong (quận 7).

Qua điều tra, người đàn ông này sinh sống tại một chung cư trên địa bàn phường Tân Phú (quận 7).

Phó Trưởng Công an quận 7 khẳng định, người đàn ông trên không phải thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7. Người này cũng khai nhận, chiếc thẻ được đưa ra thời điểm ấy là từ một người bạn cho.

“Đương sự này không phải thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận 7, cũng không phải thành viên của Ban Chỉ đạo của bất kỳ tổ chức nào” – ông Thạch nói.

Về quan điểm xử lý, Phó Trưởng Công an quận 7 khẳng định, Công an TP.HCM, Quận ủy, UBND quận 7 rất quan tâm đến vụ việc này và chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.

“Lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm của người này và sai tới đâu sẽ xử lý nghiêm tới đó” – ông Thạch nói.



Công an quận 7 khẳng định người đàn ông lớn tiếng với nhân viên siêu thị không phải nằm trong ban chỉ đạo nào của quận 7. Ảnh: Cắt từ clip



Trước đó, từ chiều 29-8, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 49 giây, thể hiện một người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7” cự cãi, lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại quận 7.



Trong clip, người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông”. Nói dứt lời, người này sau đó đưa ra thẻ màu trắng, nói tiếp: “Tôi mua cho ban chỉ đạo nha, anh ở đây địa bàn quận 7, ban quản lý hay sao… giỡn mặt với tôi à?”.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục vượt qua dây phong toả của siêu thị rồi đi vào trong, tiếp tục lớn tiếng. Lúc này một bảo vệ siêu thị yêu cầu người này không nên lớn tiếng, người đàn ông liền chỉ tay đáp: “Tôi cho công an xuống làm việc bây giờ”.

Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này không được vào trong siêu thị, ông tiếp tục lớn giọng: “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi”. Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này ra ngoài thì ông quát to và yêu cầu một người phụ nữ đi cùng ra lấy điện thoại rồi lớn tiếng: “Tôi gọi công an xuống, ông là an ninh thì an ninh gì, an ninh công ty gì… tôi vô đây nè thằng nào làm gì tôi… kêu bảo vệ toà nhà này xuống đây, nhanh”.

Người này giơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: Tôi nói cho anh nghe, tôi là ban chỉ đạo quận 7 nha, anh đưa giấy tờ của anh ra… tôi làm địa phương ở đây nè, tôi quản lý địa bàn này nè, ông biết tôi không..

Sau đó người này kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại.