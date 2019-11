Công an tỉnh Đồng Nai có tân giám đốc

Sáng 27-11, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, Bộ Công an điều động thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh đối ngoại làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Lễ trao quyết định có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo công an các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ.



Tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn. Ảnh: VH.

Tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn (43 tuổi,, quê Hưng Yên).

Trước đó, đại tá Vũ Hồng Văn là phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Năm 2018, Đại tá Văn được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Văn được Bộ Công an bổ nhiệm về làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong lúc nhiều lãnh đạo cấp Phòng và trong Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật và tình hình an ninh trật tự phức tạp. Vì vậy nhân dân tỉnh Đồng Nai kỳ vọng đại tá Văn sẽ xử lý mạnh những nhóm giang hồ, khu vực phức tạp địa phương.

Như vậy sau hơn 2 tháng, cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật cách chức thì Công an tỉnh Đồng Nai có giam đốc mới.