Công an tỉnh Vĩnh Long có tân giám đốc

Chiều 18-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ tại Công an tỉnh Vĩnh Long.

Tại hội nghị, Cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đoàn Minh Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Còn Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long được điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao hoa chúc mừng tân giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Thành ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, phấn đấu của Đại tá Nguyễn Văn Hiểu và Đại tá Đoàn Minh Lý.

Thứ trưởng yêu cầu trên cương vị công tác mới, hai ông cần phát huy những kết quả đã đạt được cùng với Đảng ủy - Ban giám đốc, tập thể cán bộ chiến sĩ chủ động dự báo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra trong tình hình hiện nay, đặc biệt là các vấn đề an ninh phi truyền thống.