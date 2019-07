(PL)- Chiều 18-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an) đã công bố quyết định của bộ trưởng điều động, bổ nhiệm Đại tá Đoàn Minh Lý (SN 1964, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp) đến nhận công tác, giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.