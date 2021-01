Công an tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội XIII

Ngày 22-1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị khác tổ chức tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội XIII của Đảng, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.



Lực lượng CSGT dẫn đoàn. Ảnh: TP

Tại buổi tổng duyệt, các kíp dẫn thực hiện theo phương án cụ thể, từ nhiều hướng như khách sạn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia hướng về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các xe đi theo số thứ tự gắn trên biển số mới ký hiệu ĐHXIII do Cục CSGT cấp tạm thời. Mỗi đoàn sẽ có lực lượng dẫn đoàn do Phòng CSGT Hà Nội phụ trách.

Ở khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi tổ chức Đại hội và các chốt ngã ba, ngã tư, CSGT với vai trò nòng cốt sẽ phối hợp các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng…, lực lượng cảnh sát, quân đội... có mặt từ rất sớm để điều tiết, hướng dẫn giao thông khi các đoàn xe di chuyển qua.



Các phương tiện bị tạm cấm. Ảnh: TP

Đáng chú ý, để phương án thực diễn được diễn ra như thật, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội không thông báo chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân Thủ đô diễn ra bình thường.

Từ đó, các phương án thực diễn sẽ lường trước được những tình huống phát sinh trên đường để khắc phục đúng như trong kịch bản.

Là đơn vị phụ trách địa bàn Trung tâm Hội nghị quốc gia, lãnh đạo và cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội, liên tục di chuyển và sử dụng bộ đàm để đảm bảo các phương án được diễn ra tốt đẹp.

Đại uý Lê Thị Thu Hà cho biết đã dậy từ 3 giờ sáng để có mặt tại chốt trực theo đúng kế hoạch. Được tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội XXX, đây là niềm vinh dự và tự hào của chị nói riêng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội nói chung.



Nữ CSGT được bố trí tại các chốt trực. Ảnh: TP

Trước đó, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII.

Bộ Công an ban hành một phương án tổng thể, chín phương án cụ thể về xử lý các tình huống khủng bố, tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

Cùng với đó, toàn lực lượng sẽ tổ chức trực, ứng trực ở cấp độ cao nhất, tất cả các đơn vị, địa phương trọng điểm tổ chức trực 100% quân số; các hoạt động tuần tra vũ trang, rà quét phát hiện, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật được thực hiện với tần suất dày hơn, liên tục, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, kể cả trên không gian mạng.

Đặc biệt, ngay trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội, lực lượng công an bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp với thế trận chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt nơi tổ chức Đại hội và địa điểm lưu trú của đại biểu dự Đại hội...



Tại buổi tổng duyệt, các phương án đều được triển khai theo kế hoạch



Lực lượng quân sự tham gia bảo đảm an ninh trật tự



Cùng với đó là lực lượng Cảnh sát cơ động