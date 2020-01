Công an TP Cần Thơ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm

Ngày 8-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2019, Công an TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Qua đó, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực, phạm pháp hình sự giảm. Trong năm, công an TP Cần Thơ đã phát hiện 1.097 vụ phạm tội về TTXH (giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2018), cơ quan đã điều tra khám phá 961 vụ, bắt xử lý hơn 3.000 đối tượng, khám phá 50/52 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng…



Sòng bạc quy mô lớn mà công an TP Cần Thơ triệt phát hồi tháng 10-2019

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Với những kết quả đạt được, Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng tặng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an TP Cần Thơ đã đạt được trong năm 2019.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ công an đề nghị thời gian tới Công an TP Cần Thơ phải đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm...

Trước mắt, Tướng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp....