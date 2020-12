Công an TP Hà Nội có tân Trưởng phòng tham mưu

Ngày 20-12, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Theo đó, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Công an huyện Mê Linh được điều động đến nhận nhiệm vụ, giữ chức Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội.

Trung tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội được điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP Hà Nội.



Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm hai tân trưởng phòng. Ảnh: ANTĐ

Tại buổi lễ, Giám Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định Thượng tá Trần Đình Nghĩa và Trung tá Phạm Thị Thùy Dương là những cán bộ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ, pháp luật, có kinh nghiệm công tác và khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tại nhiều đơn vị.

Đối với các mặt công tác được giao trong thời gian qua, hai cán bộ công an luôn thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm cao với công việc, quy tụ và đoàn kết nội bộ; biết huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Mê Linh, Thượng tá Trần Đình Nghĩa đã cùng tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo Công an TP và Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh đánh giá cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Trần Đình Nghĩa trân trọng cảm Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề, chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, chỉ huy xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh…" - Thượng tá Trần Đình Nghĩa nói.