Ngày 6-1, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai chương trình công tác công an năm 2022 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Trong năm qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi lên trên địa bàn.

Lực lượng cũng khẳng định được vai trò “thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự; lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19”; triển khai nhiều giải pháp hiệu quả giữ vững an ninh chính trị; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô…

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP đã điều tra, khám phá 3.374 vụ, 7.490 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,1% (vượt 12,1% chỉ tiêu được giao); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 98,6% (vượt 8,6% chỉ tiêu được giao, trong đó khám phá 100% án đặc biệt nghiêm trọng).



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an TP Hà Nội. Ảnh: HNM

Với kết quả nêu trên, năm 2021, Công an TP Hà Nội vinh dự được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi hận và đánh giá cao những thách tích mà UBND TP cũng như Công an TP Hà Nội đã đạt được.

Năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Thủ đô phải gương mẫu đi đầu, tiên phong thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh đối nội, an ninh đối ngoại, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ… ; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phấn đấu thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội.

Bộ trưởng cũng lưu ý việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ ứng dụng, khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an Thủ đô phải là đơn vị gương mẫu đi đầu trong công tác ứng dụng để đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công, tạo chuyển biến lan tỏa ra các ngành và cả xã hội, với mục tiêu cao cả “lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ”.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TP và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng bốn tập thể, hai cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng một tập thể và 12 cá nhân...