Trong bảy ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã kịp thời khám phá, xử lý và ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp hình sự.



Công an TP Thủ Đức xử lý vi phạm giao thông trong dịp cao điểm Tết nguyên đán. Ảnh: CM

Theo Công an TP Thủ Đức, trong dịp Tết nguyên đán, trên địa bàn TP xảy ra một vụ án giết người và đã được lực lượng công an khám phá nhanh.

Cụ thể, vào sáng 12-2, Công an phường Long Trường nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai thi thể nam giới tại trước nhà không số, đường số 8, KP Phước Hiệp, phường Long Trường. Công an TP Thủ Đức sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Qua xác minh của cơ quan công an, hai nạn nhân tử vong được xác định là Phan Tấn Hồng (45 tuổi) và Nguyễn Thanh Hưng (49 tuổi, cùng ngụ phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức).

Từ những dấu vết có liên quan, ngay sau đó công an đã bắt giữ Phan Thanh Minh (33 tuổi, em ruột Hồng, ngụ phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức).

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, Minh khai nhận do nhậu say và trước đó có sử dụng ma túy nên tưởng anh Hồng là T. (người từng có mâu thuẫn với Minh) nên đã đá vào mặt, dùng tay, chân, dép đánh nạn nhân.

Sau đó Minh quay vào nhà, tưởng anh Hưng là cháu của T. nên nắm chân anh Hưng kéo ra ngoài sân rồi dùng tay, chân, dép đánh.

Sau đó Minh dùng đá tấn công vào vùng đầu làm cả hai tử vong tại chỗ.

Gây án xong Minh bỏ vào trong nhà ngủ.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, trong bảy ngày Tết nguyên đán, Công an TP đã phát hiện tám vụ, 46 người đánh bạc trái phép, thu giữ hơn 56 triệu đồng.

Công an TP còn phát hiện 15 người sử dụng trái phép chất ma túy, năm người tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Tổ công tác 363 Công an TP đã tuần tra và bắt giữ hai người nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đặc biệt, mặc dù lực lượng Công an TP thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ nhưng vẫn phát hiện hai vụ tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 2,62 kg pháo và sáu trường hợp đốt pháo trái phép.