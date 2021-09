Ngày 7-9, Công an TP.HCM đã có thông báo, hướng dẫn thực hiện kiểm soát diện đối tượng được phép lưu thông trên đường từ ngày 6-9 trên địa bàn.



Theo đó, giao Phòng tham mưu (PV01) - Công an TP.HCM cấp bổ sung cho mỗi đơn vị công an cấp quận, huyện 100 giấy đi đường.



Công an quận, huyện trên địa bàn TP.HCM chỉ yêu cầu giấy xác nhận đi đường và giấy tờ tuỳ thân khi qua các chốt kiểm soát. Ảnh: LT

Riêng TP Thủ Đức bổ sung 300 giấy đi đường, để cấp cho các doanh nghiệp, công ty chưa được cấp giấy đi đường thời gian vừa qua trên địa bàn thuộc diện đối tượng được phép hoạt động hoặc doanh nghiệp đang hoạt động “3 tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến” và mỗi công ty, doanh nghiệp chỉ cấp một giấy đi đường.

Việc cấp giấy đi đường cho các đơn vị sẽ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và được Phòng PV01 theo dõi, kiểm tra và tập hợp báo cáo.

Qua đó, Công an TP.HCM sẽ theo dõi, cập nhật dữ liệu hàng ngày về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an.

Đây là hoạt động thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội và yêu cầu thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh, gắn với thực hiện công tác an sinh, an toàn.

Theo Công an TP.HCM, giấy đi đường do các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.HCM in, cấp phát tiếp tục kéo dài hiệu lực sử dụng theo thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP.HCM (hoặc đến khi có văn bản hướng dẫn thay thế).