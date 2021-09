Chiều 17-9, tại cuộc họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM đã có những trao đổi xung quanh việc doanh nghiệp được phép hoạt động còn gặp khó khăn trong thủ tục cấp giấy đi đường.



Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, ngày 17-9, công an TP đã ban hành công văn hướng dẫn (CV 1679) gửi công an địa phương, yêu cầu công an địa phương tham mưu UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, liên thông, hướng dẫn tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp được phép hoạt động.



Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về việc cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp và cá nhân chiều ngày 17-9. Ảnh: TN

Công an TP đã cấp bổ sung cho công an địa phương trên 15.000 giấy đi đường để cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận, thực tế nhiều người dân liên hệ với UBND nhưng không biết phải liên hệ với ai để thực hiện thủ tục.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu cơ quan công an địa phương cần tham mưu UBND để có địa chỉ mail, số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ.

“Giám đốc Công TP đã chỉ đạo công an địa phương phải trực giải quyết các nội dung này cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và giải quyết thủ tục trong ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật” – thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho biết thêm các chốt kiểm soát của Công an TP chỉ kiểm tra tra 1 mã trên App VNEID. Trong trường hợp App bị lỗi không kết lỗi được, tình trạng này thi thoảng có thể xảy ra, người dân có thể quét mã QR để vào trang suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo y tế. Trường hợp đặc biệt, công an có thể kiểm tra giấy đi đường.