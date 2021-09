Chiều 23-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Trả lời câu hỏi về số lượng tiếp nhận, giải quyết lưu thông cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm sau 30-9, theo công văn 3086 của UBND TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết đến nay Công an TP đã tiếp nhận danh sách từ 17 đơn vị, sở, ngành của TP, với tổng số cán bộ, công nhân viên chức trên 7.500 người.

Theo ông Tuyến, Công an TP.HCM đang cập nhật thông tin vào phần mềm VNEID để quản lý, kiểm soát lưu thông.



Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến trả lời tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Trước đó, ngày 22-9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã ký công văn số 3720 về việc thực hiện phương án giải quyết lưu thông theo công văn số 3086 của UBND TP.



Theo đó, nhằm hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng giấy đi đường được cấp để lưu thông không đúng mục đích, Công an TP đề xuất giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được phép lưu thông đến trụ sở làm việc với một số điều kiện.

Trong đó, thời gian lưu thông: sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ; chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Tuyến đường lưu thông là từ nơi ở đến nơi làm việc.

Trường hợp lưu thông thực hiện nhiệm vụ ngoài khung giờ và tuyến đường vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp. Trường hợp đổi ca, bị nhiễm COVID-19 thì đổi giấy. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc cần lưu thông thì Công an TP xem xét cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị.

Công an TP đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ, công chức đăng ký làm việc tại trụ sở về Sở Nội vụ tập hợp và gửi về Công an TP để cập nhật danh sách quản lý về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời thực hiện khai báo y tế trên phần mềm VNEID của Bộ Công an ở nhà trước khi lưu thông.

Công an TP sẽ thực hiện kiểm tra thẻ ngành, thẻ nhân viên và lịch công tác hoặc đối chiếu với danh sách làm việc đã được cung cấp, cập nhật phần mềm.

Công an TP cũng yêu cầu đối với cán bộ, công chức khi đi đường là phải được tiêm vaccine hai mũi, gia đình không thuộc vùng phong toả, cách ly.