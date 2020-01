Công an TP.HCM đấu tranh với các 'hội, nhóm kín' trên mạng

Sáng 6-1, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP năm 2020. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và nhiều lãnh đạo khác.



Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Báo cáo về các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết: Dự báo năm 2020 trên địa bàn TP, các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị sẽ còn tiếp tục liên kết lực lượng hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mất ổn định an ninh trật tự...

Do đó, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động năm ASEAN 2020, đại hội Đảng các cấp và sẽ có các kế hoạch cụ thể đối với từng sự kiện. Trong đó tập trung các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối an ninh trật tự tại TP.

Công an TP.HCM cũng sẽ chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là các băng ổ nhóm tội phạm hình sự. Công an đồng thời thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý cư trú, kể cả người nước ngoài; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp rà soát, xét duyệt nhân sự hội nghị (đại biểu, lái xe, nhân viên phục vụ khách sạn, y tế, liên lạc viên…).

Cùng với đó, đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm tổ chức các hội nghị tại TP, nơi lưu trú, tham quan của đại biểu; đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực tổ chức các hoạt động, tham quan, lưu trú.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, nắm tình hình để chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP trong chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động và tuyệt đối an toàn cho các lãnh đạo, các đoàn khách quốc tế tham dự... cũng là nội dung quan trọng trong kế hoạch.

Để thực hiện kế hoạch trên, Công an TP.HCM cũng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh sẽ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại TP.HCM. Không để xảy ra tình huống phức tạp, hình thành các điểm "nóng" về an ninh chính trị.

Một trong những giải pháp mà ông Lê Đông Phong nói đến là Công an TP.HCM sẽ tập trung triển khai hiệu quả việc nắm tình hình đấu tranh với các “hội, nhóm kín ” trên không gian mạng nhằm phát hiện kịp thời, đấu tranh vô hiệu hóa ngay từ đầu âm mưu hoạt động của các tổ chức chính trị phản động trong và ngoài nước.

Công an TP.HCM sẽ mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm tài sản), các nhóm tín dụng đen, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm do người nước ngoài thực hiện, các băng nhóm lưu manh, côn đồ, tội phạm có tổ chức. Duy trì Tổ công tác 363 để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các vụ việc phạm tội và kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, ngăn chặn ý đồ thực hiện phạm tội.

Theo ông Lê Đông Phong, để đảm bảo an ninh trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TP.HCM đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các lễ hội, các điểm bắn pháo hoa, nơi tham quan, du lịch, khu vui chơi, giải trí của người dân.

“Công an TP.HCM sẽ không để phát sinh tình hình, địa bàn, tuyến, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra” - ông Phong nói.



Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong năm qua trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng kinh tế-xã hội của TP đã đạt nhiều kết quả khả quan khi hầu hết các ngành đều tăng trưởng khá so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế tăng dần các ngành dịch vụ có tỉ trọng gia tăng cao, giải quyết khiếu kiện, khiếu nại được tiến triển rõ rệt.

TP.HCM cũng đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019, trong đó một chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, hiện mới chỉ đạt 44.000/46.000 doanh nghiệp thành lập mới theo kế hoạch.

Trong năm 2020, ông Nguyễn Thành Phong cho biết TP.HCM sẽ thực hiện nhiều đề án quan trọng. Cụ thể như hoàn thành đề án điều chỉnh tỉ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021.

Thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng TP.HCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”; đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố; hoàn thành xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM trình cấp thẩm quyền phê duyệt…

“Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của TP.HCM là rất nhiều và không ít khó khăn nhưng không phải là không thực hiện được” - ông Phong nói và yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện cùng đóng góp các giải pháp để đạt được mục tiêu.