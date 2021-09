Chiều 7-9, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết lực lượng công an đã lập biên bản và đề xuất xử lý nhiều trường hợp do vi phạm thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, theo thống kê của công an TP, qua kiểm tra kiểm soát tại 914 chốt kiểm soát trên toàn địa bàn từ ngày 23-8 đến ngày 6-9, công an TP đã kiểm tra 2.141.502 phương tiện với 564.983 ô tô, 1.081.281 mô tô, 487.918 xe tải với 938.614 lượt người. Trong số này có 938.192 người Việt Nam và 422 người nước ngoài.



Các chốt kiểm soát COVID-19 ở TP.HCM phát hiện 63 F0 từ ngày 22-8 đến nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

Công an TP đã lập biên bản xử lý đối với 11.176 trường hợp vi phạm và đề xuất xử phạt với số tiền hơn 17 tỉ đồng. Các trường hợp bị xử phạt chủ yếu do lỗi ra đường không chính đáng với 11.077 trường hợp, chiếm tỉ lệ 99,11%.

Liên quan việc kiểm tra mã QR code khai báo y tế ở chốt chặn, thống kê đến ngày 6-9, công an TP phát hiện 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường.

Trong đó, có 19 trường hợp thuộc diện được cấp giấy đi đường còn lại những trường hợp khác đi khám chữa bệnh, tiêm ngừa, shipper không thuộc diện được cấp giấy. Công an TP đã thu hồi chín giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hai trường hợp.

Qua xác minh 63 trường hợp F0, có 10 người đã được chữa khỏi bệnh, còn 17 người đang cách ly tập trung và số còn lại đang cách ly tại nhà.

Để khắc phục tình trạng F0 vi phạm thực hiện giãn cách xã hội, được sự hỗ trợ của bộ ngành, Cục cảnh sát quản lý hành chính Bộ công an, sáng 7-9, công an TP đã tập huấn và cung cấp trang thiết bị gồm đầu quét camera và sim 4G cho 22 đơn vị quận huyện và TP Thủ Đức.

Theo đó phấn đấu trong hôm nay hoàn thành lắp đặt 100 đầu quét kiểm tra QR code tại 22 quận huyện và TP Thủ Đức.