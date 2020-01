Công an TP.HCM tung quân giữ an ninh, trật tự

Các lưu ý để tránh bị cướp, giật Một số thói quen người dân cần lưu ý để tránh thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp, cướp giật như bóp tay kẹp nách, vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, dựng xe trước nhà không rút chìa khóa. Trường hợp không may bị cướp giật, đừng truy đuổi vì rất nguy hiểm mà hãy bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, đi mấy người, xe gì, biển số, trông cao thấp gầy béo, có đặc điểm gì nổi bật trên người như vết sẹo, nốt ruồi... Bị cướp giật dù giá trị tài sản nhỏ tới đâu cũng phải đến công an trình báo. Người thuê trọ về quê khóa cửa cẩn thận và nên gửi tài sản có giá trị cho người thân, họ hàng trông coi. Người say xỉn cũng là “mồi ngon” của kẻ trộm cắp, cướp giật. Có trường hợp người say xỉn biết gọi xe chở về nhưng lúc đưa tiền thì bị kẻ gian lấy sạch. • Công an quận Tân Bình ngoài việc tuyên truyền trực tiếp còn gửi thư ngỏ tới các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các hộ gia đình, hộ kinh doanh, nhà trọ, người dân về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, PCCC. Trong đó, Công an quận đặc biệt lưu ý người dân cảnh giác với những trường hợp gọi điện thoại giả danh cơ quan pháp luật, người thân ở nước ngoài yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những thủ đoạn quen thuộc như tri ân khách hàng, trúng thưởng, khuyến mãi qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…) “xưa như Trái đất” nhưng vẫn có người bị lừa. Công an khuyến khích người dân lắp đặt camera an ninh, báo chống trộm, hạn chế đi một mình trên những quãng đường vắng. Vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình gọi số: 028.3844.4996 và Đội Hình sự: 028.3844.4993. • Đại úy Nguyễn Chí Hiền, Đội phó Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Gò Vấp, khuyến cáo các cơ sở, người dân cần kiểm tra kỹ hệ thống thiết bị điện, kiểm tra lối thoát nạn, thoát hiểm... Người dân đốt vàng mã, thắp hương thờ cúng cẩn thận với xe máy, ô tô; nấu nướng quên tắt gây cháy. Cũng cần lưu ý việc đốt dọn rác, dùng xăng tẩy rửa rất nguy hiểm...