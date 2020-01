Công an xử lý 4 trường hợp tung tin sai về virus Corona

Lực lượng công an đã xử lý 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Corona gây hoang mang dư luận. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cung cấp tại cuộc họp của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng, chống dịch bệnh do virus corona, chiều 30-1.



Bộ trưởng cho hay lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam bắt đầu sụt giảm mạnh, có khoảng 15% khách đặt phòng đã huỷ phòng từ ngày 24-1. Hiện các công ty lữ hành lớn của Việt Nam đã chủ động huỷ tour. Tuy nhiên, còn 3 tỉnh, thành phố còn đông khách Trung Quốc là Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hoà.

Hiện nay, ngành công an tạm thời không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam với những người đến từ vùng dịch bệnh; tham mưu chính quyền địa phương thống kê số khách Trung Quốc để tuyên truyền vận động số du khách này phối hợp cung cấp thông tin về tình trạng sức khoẻ, quê quán, lịch trình để phân loại và có biện pháp xử lý.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc phối hợp công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, không gây hoang mang, dao động cho người dân, khuyến nghị người dân không đến các nơi tập trung đông người…

Lực lượng công an đã xử lý răn đe 4 trường hợp (gồm 2 trường hợp ở Khánh Hoà, 1 ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 ở Bình Thuận) đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh, gây hoang mang dư luận.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương của Bộ Công an chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch, tiếp nhận và khám chữa bệnh cho bệnh nhân theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đồng thời kiểm soát thông tin trên mạng, xử lý, ngăn chặn tung hoang tin, bịa đặt” - Bộ trưởng nói thêm.

Trước đó, trong điện gửi điện thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh/TP, Bộ Công an nhận định một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona để đăng tải, phát tán lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam. Điều này gây hoang mang trong dư luận người dân; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Bộ Công an yêu cầu lực lượng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh; chủ động kế hoạch, phương án phòng, chống, tham gia dập tắt dịch bệnh và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam.