Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư

Ngày 9-4, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.



Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Tấn Hòa.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Bí thư Thị ủy Kiến Tường.



Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của ông Phạm Tấn Hòa trong thời gian qua, đồng thời đề nghị ông tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm, hoàn thành tốt trọng trách với kết quả cao nhất; góp sức cùng UBND tỉnh điều hành thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đã đề ra.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị và cam kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp sức xây dựng và phát triển kinh tế -xã hội tỉnh nhà ngày càng tốt hơn.

Ngày 8-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tiến hành tổ chức Hội nghị lần thứ 16, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Đức Hinh.





Tại hội nghị, ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Bùi Đức Hinh , Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị cũng đã bầu ông Đinh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Chinhphu.vn