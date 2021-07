Doanh nghiệp Hoa Kỳ kêu gọi thêm vaccine cho Việt Nam Ông Steve Lamar, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội May mặc và giày dép HK (AAFA), vừa có hai lá thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng VN Phạm Minh Chính, kêu gọi chính phủ Mỹ gửi thêm vaccine cho VN để duy trì chuỗi cung ứng trong hai lĩnh vực dệt may và giày dép, bao gồm cả vaccine AstraZeneca từ kho dự trữ. Theo ông, hành động này không chỉ cứu sống hàng triệu sinh mạng mà còn có thể thúc đẩy nền kinh tế HK phục hồi. Ngoài vaccine, đại diện AAFA cũng kêu gọi chính phủ HK tặng vật tư xét nghiệm và PPE đã được Ủy quyền sử dụng khẩn cấp của HK (EUA) phê duyệt. “VN đã trở thành nhà cung cấp chính các nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành sản xuất giày dép của HK. Do đó, sự thành công của chúng tôi phụ thuộc trực tiếp vào sức khỏe, theo đúng nghĩa đen, của ngành công nghiệp VN” - thư của ông Steve Lamar viết.