Công ty Công nghiệp Sài gòn thông tin bị Bộ Công an điều tra

Trước đó, theo nguồn tin của NLĐO, cơ quan điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) cung cấp nhiều thông tin, tài liệu phục vụ cho việc điều tra xác minh các dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp này. CNS là công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Cụ thể, điều tra về hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty cổ phần TIE, và việc chuyển nhượng đất của nhà nước trái pháp luật thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Mai. Được biết, một số cán bộ, nhân viên của CNS đã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng tố cáo các hành vi chỉ đạo của lãnh đạo CNS gây thất thoát tài sản của nhà nước. Cụ thể, đầu năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel với giá gần 21 tỉ đồng. Trong khi đó, Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại TP HCM, trong đó có lô đất tại 119 Phổ Quang (thuộc quận Phú Nhuận), có giá trị lên tới hơn 3.000 tỉ đồng. Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô "đất vàng" nằm tại khu vực trung tâm thành phố. Theo phản ánh của cán bộ công nhân viên CNS, việc thoái vốn tại 2 doanh nghiệp nêu trên đã gây thất thoát cho nhà nước khoảng 1.700 tỉ đồng. Từ cuối năm 2015, CNS góp vốn vào Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Hoa Mai bằng giá trị là quyền sử dụng một số lô đất tại quận 3 và quận Bình Thạnh, TP HCM. Các lô đất này được định giá khoảng 60 tỉ đồng, trong khi giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm góp vốn là trên 200 triệu đồng/m2, có dấu hiệu gây thất thoát cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng. Đầu năm 2019, UBND TP HCM đã quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với một số lô đất có nguồn gốc là tài sản của CNS do thoái vốn. Được biết, sau khi Bộ Công an tiến hành điều tra thì Thanh tra TP HCM (trực thuộc UBND HCM) cũng ra quyết định thanh tra CNS