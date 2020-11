Công ty nói về vụ sạt lở đá khiến 2 công nhân thương vong

Ngày 28-11, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ sạt lở tại khu vực mỏ khai thác đá thuộc Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Trung Hải- Nghệ An khiến hai người thương vong.



Mỏ khai thác đá trắng tại xã Châu Quang, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An. Ảnh: TH.VIỆT.

Công nhân bị tử vong là anh Nguyễn Quốc Như (30 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và người bị thương là anh Vi Văn Hùng (37 tuổi, trú xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp).

Người thân đã nhận, đưa thi thể anh Như về quê nhà tổ chức lễ an táng. Còn anh Hùng hiện đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Chiều 28-11, trao đổi với PLO qua điện thoại, ông Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Trung Hải- Nghệ An nói: “Cũng do đen, lúc đó hết giờ rồi. Nơi xảy ra vụ việc là bãi tập kết xe máy của chúng tôi buổi trưa, đất đá kiểu lâu ngày mỏi rơi trúng một công nhân đang bơm dầu, một công nhân vừa sửa điều hòa xong. Công nhân bơm dầu là anh Vi Văn Hùng- kịp chạy ra được nên bị thương nhẹ. Công nhân bị tử vong là anh Như- vừa vào Công ty đang làm thử việc, chưa có bảo hiểm”.

Về việc thời gian gầy đây đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân của Công ty Trung Hải bị tử vong, ông Hải cho rằng: “Nói thật chúng tôi đen thật. Cơ bản nó đen, đất đá tự rơi, không ai mong muốn. Ở nhà máy còn bị.

Công nhân của chúng tôi cũng đông chứ không phải như công ty khác, mật độ đông nên xác suất bị hơn. Không có công ty nào giống như công ty tôi đâu, hằng năm công ty của tôi tập huấn an toàn lao động, tổ chức viết bài thi, lao động có đồng phục áo mặc đầy đủ, văn hóa làm đầy đủ. Cách đây hai ngày xe của công ty đang chạy ở tỉnh Thanh Hóa bị xe máy của anh kia húc vào xe. Đen như thế”.

Như đã đưa tin, khoảng gần 12 giờ trưa 27-11, xảy ra sạt trượt, sập đất đá từ trên mỏ khai thác đá ở xã Châu Quang giáp ranh xã Châu Cường huyện Quỳ Hợp. Vụ sạt lở đá đè trúng công nhân và một số thiết bị máy móc.