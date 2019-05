Liên quan đến loạt bài điều tra ““Làm luật” cho xe tải chạy vào giờ cấm ở TP.HCM”, trong đó phản ánh chuyện nhà xe, cò nhận tiền để dẫn xe hoặc trực tiếp đến chốt CSGT An Lạc “làm luật”, báo Pháp Luật TP.HCM đã làm việc với Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), Thanh tra Công an TP.HCM và đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an). Báo đã thông tin sơ lược nội dung mà PV thu thập được và sẽ cung cấp sớm các chứng cứ, hình ảnh, băng ghi âm… liên quan để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý những người liên quan.