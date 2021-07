Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Ban Giám đốc, Phòng CSGT Công an các tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố chủ động lên kế hoạch, tổ chức triển khai các phương án phân luồng từ xa, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch và trên các tuyến giao thông.

Theo đó, CSGT sẽ tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách và không dừng dọc đường (trừ khi ghé đổ xăng và vệ sinh cá nhân) nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển.

CSGT Công an các tỉnh cũng đã tổ chức phân luông, điều tiết giao thông từ xa, bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn cho người dân khi di chuyển qua địa bàn.



CSGT phát nước miễn phí cho người dân

Để hộ trợ người dân đi lại về quê, thuận tiện, an toàn, thông suốt, tránh ùn tắc giao thông, CSGT Công an các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình đã bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng dẫn đường bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển từ địa bàn giáp ranh.

Đồng thời, CSGT cũng phối hợp các lực lượng chức năng cùng các nhà hảo tâm phát tặng miễn phí nước uống, đồ ăn nhanh, dựng lều bạt cho nghỉ ngơi, đảm bảo cách ly theo đúng quy định….

Những ngày qua, lực lượng CSGT đã hỗ trợ hàng ngàn công nhân làm việc ở TP.HCM và các tỉnh lân cận di chuyển về quê ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An…



CSGT hỗ trợ phương tiện di chuyển cho người dân











Tổ chức dẫn đường để đảm bảo an toàn giao thông