CSGT điểm danh 5 đường nhiều tai nạn ở TP.HCM

Ngày 30-3, nhìn nhận về về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP trong 4 tháng đầu năm 2019, một đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết việc này đã được duy trì ổn định, kéo giảm được tai nạn giao thông . Tình trạng ùn tắc cũng có chuyển biến so với cùng kỳ.