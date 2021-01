CSGT kiểm định, gắn biển tạm cho 109 ô tô phục vụ Đại hội XIII

Ngày 21-1, Cục CSGT phối hợp cùng Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát, Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan kiểm soát phương tiện phục vụ đưa, đón đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.



Theo đó, có 109 xe được dùng để đưa, đón đại biểu, gồm 63 xe 29 chỗ, 15 xe 34 chỗ, 11 xe 16 chỗ và 20 xe 5 chỗ.



CSGT gắn biển tạm cho các xe phục vụ Đại hội XIII. Ảnh: T.HÀ

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các loại giấy tờ của từng phương tiện như đăng ký xe, kiểm định, bảo hiểm, giấy phép lái xe, rà soát từng số khung, số máy… Cùng với đó là kiểm tra kỹ thuật xe, an ninh, vật liệu nổ, khử khuẩn xe.

Sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu, các phương tiện sẽ được gắn biển tạm thời, theo số thứ tự bắt đầu từ ĐHXIII-000.01.

Đối với lái xe, tất cả đều được rà soát, đảm bảo yêu cầu về lý lịch, tay nghề, không vi phạm về pháp luật…



Lãnh đạo Bộ Công an làm việc với Cục CSGT. Ảnh: BCA

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an có buổi kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Cục CSGT.

Cục CSGT cho biết các phương án phục vụ Đại hội đến nay đã đảm bảo yêu cầu. Cục CSGT đã tham gia đoàn kiểm tra Trung tâm Hội nghị quốc gia, khảo sát thực tế các điểm đỗ xe tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Lăng Bác, tính khoảng cách, tuyến đường đón, dẫn; đồng thời đã có lịch trực, ứng trực 100% lực lượng…

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT chú ý đến điểm tập kết đón, đỗ, đưa đại biểu đến Trung tâm Hội nghị quốc gia; việc lưu thông của các Đoàn đại biểu dự Đại hội; tránh ùn tắc giao thông cục bộ; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…